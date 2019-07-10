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За шесть месяцев перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли почти на 16%

Во внутреннем сообщении отправлено 88,3 тыс. ДФЭ.
  • 10/07/2019, 12:08
Перевозки контейнеров на ЗСЖД

В январе – июне 2019 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 173 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что во внутреннем сообщении отправлено 88,3 тыс. ДФЭ (+3,3%), в транзитном – 25,5 тыс. ДФЭ (+23,4%), в экспортном – 37,3 тыс. ДФЭ (+10,2%), в импортном – 21,9 тыс. ДФЭ (в 1,3 раза больше).

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – июне выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2% и составила 92,7 тыс. ДФЭ (перевезено 1,6 млн тонн грузов, +2,5%), в том числе: химикаты и сода – 22,5 тыс. ДФЭ (-10,2% к уровню января – июня 2018 года); лесные грузы – 15,2 тыс. (+34,4%); черные металлы – 7,8 тыс. (+0,5%); строительные грузы – 6,1 тыс. (+7,9%); разные продовольственные товары – 5,2 тыс. ДФЭ (+13,6%); промышленные товары – 4,3 тыс. (-8,3%); хлопок – 4 тыс. (рост в 25,2 раза); нефть и нефтепродукты – 4 тыс. (+0,5%); метизы – 3 тыс. (-4%); продукты перемола – 2,7 тыс. ДФЭ (+29,5%); бумага – 2,4 тыс. (рост в 2 раза); остальные и сборные – 2,8 тыс. (+0,3%); зерно – 1,9 тыс. (рост в 2,4 раза); химические и минеральные удобрения – 1,8 тыс. (+35,3%).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Фото: пресс-служба ЗСЖД

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