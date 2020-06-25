Обзор рынка недвижимости Черногории. Аренда жилья

Из-за ситуации с коронавирусом прогнозировать будущее лето сложно, но если внешний туризм под вопросом, то внутренний уже возобновляется — объявлено, что в стране больше не осталось ни одного активного случая заражения Covid-19.

Благодаря этому черногорский рынок недвижимости оживает, владельцы вилл и апартаментов устанавливают цены на грядущий сезон. Посмотреть, какое жилье сейчас сдается в аренду в Черногории, можно на сайте.

Жилье по регионам

Самыми популярными в летний период становятся виллы и апартаменты на курортах Адриатического побережья. Первый пункт назначения — Будванская Ривьера. Этот регион сосредоточен вокруг старинного города Будва, который сейчас является популярным курортом среди молодежи и семей. Снять жилье можно как в самом городе, так и ближайших деревнях.

Южнее на побережье находится Барская Ривьера, получившая название от города Бар. Здесь все такие же широкие белоснежные пляжи, шумный порт и много туристов. Самым южным курортным регионом является Ульцинская Ривьера, что граничит с Албанией. В обоих регионах сдаются в аренду дома и апартаменты разных ценовых категорий, есть как фешенебельные варианты, так и вполне дешевые.

Одно из мест, где сосредоточено большое количество респектабельной недвижимости, — Которская бухта. Она находится в северной части побережья, ближе к Хорватии. Потрясающие краевиды делают этот регион популярным среди туристов, а местную недвижимость ценной.

Типы жилья

Жилье в Черногории можно нанять на сутки, неделю, месяц. Большинство недвижимости, что сдается в приморских городках, находится вблизи от побережья. Можно снять апартаменты или виллу с видом на море.

Стоимость аренды зависит от ряда факторов — расположения, количества комнат и спальных мест, жилых условий. В большинстве случаев сдаются дома и квартиры с новым ремонтом, полным набором бытовой техники, интернетом. Апартаменты сдаются по цене от 50-80 евро в сутки, виллы — от 300-400 евро в сутки. В пик сезона, в июле-августе, цены могут быть выше.

Самые скромные варианты для аренды в Черногории — это компактные квартиры площадью 40-45 кв.м с двуспальной кроватью, небольшой кухней, новой мебелью. Самые роскошные — виллы с бассейном, расположенные рядом с морем. Гостям предложат 3-4 спальни, удобный выход на пляж, сад с террасой и другие удобства.

Рынок недвижимости Черногории не стоит на месте, регулярно пополняется новыми посуточными квартирами и домами. Полную картину покажет начало туристического сезона, которое повлияет на выбор жилья и цены аренды.