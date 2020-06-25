В Новосибирской области определили первых социальных предпринимателей

В региональном минпромторге подвели итоги двух заседаний комиссий по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Мы выбрали 12 предпринимателей, которые соответствуют критериям социальных предприятий. Уже сейчас им доступна инфраструктурная и образовательная помощь в Центре инноваций социальной сферы, который полноценно заработает во второй половине 2020 года. Дополнительно планируется разработка особых мер поддержки таких организаций на федеральном и региональном уровне, — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Он напомнил, что социальными предприятиями считаются юридические лица или ИП, чья деятельность направлена на достижение общественно полезных целей. Кроме этого бизнес должен решать проблемы социально уязвимых групп граждан – инвалидов, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и предпенсионеров, беженцев, малоимущих и других.

В список первых в Новосибирской области социальных предпринимателей вошли: ООО «Агентство «Патронаж», ИП Баскакова Елена Александровна, ИП Тернова Ксения Игоревна, ИП Потанина Ольга Николаевна, ИП Новоградская Ксения Игоревна, ООО «Неограниченные возможности», АО «Санаторий «Краснозёрский», ИП Боровков Артемий Александрович, ИП Купченко Любовь Владиславовна, ИП Росинская Елена Анатольевна, ИП Тримасова Наталья Владимировна, а также ООО «Знатоки».

Отмечается, что деятельность большинства социальных предпринимателей региона относят к той, что направлена на достижение общественно полезных целей и способствует решению социальных проблем общества. Это детские бассейны, спортивные школы, образовательные центры, организация отдыха и оздоровления детей. Два социальных предприятия оказывают социальные услуги – уход за больными и пожилыми людьми на дому, обеспечение средствами реабилитации, обучение сиделок и родственников.

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