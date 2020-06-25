Доступность мер поддержки для сибирского бизнеса оценила Генпрокуратура

Координатор Центра антикризисной поддержки предпринимателей Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» (ЦАПП) Наталья Пинигина приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при управлении Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.
— В частности, речь шла о таких проблемах, как незаконные отказы банков в предоставлении льготных кредитов для сохранения персонала и возобновления бизнеса, волоките и бюрократическом затягивании сроков предоставления арендных каникул, нарушении надзорных каникул и незаконном уголовном преследовании, — уточнила Наталья Пинигина Infopro54.
— Короткий срок заключения договоров на размещение торговых объектов. В некоторых регионах РФ он составляет всего 11 месяцев.
— Невозможность пролонгации договоров. Отсутствуют гарантии сохранения места, высокие риски потери инвестиций в связи с недостаточным сроком окупаемости.
— Сложности при размещении объектов НТО на частных придомовых территориях. https://infopro54.ru/news/zaregulirovali/
— Невозможность продлить договоры аренды земельных участков, которые закончились до вступления № 166-ФЗ от 08.06.2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
— Внесудебный порядок расторжения договоров аренды земли. Арендодатель — мэрия Новосибирска — вправе инициировать расторжение договора в одностороннем порядке в любое время.
— Непредоставление компенсационных мест по договорам аренды земельных участков.
Кошелева также предложила инициировать изменения в 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»:
— Ввести пролонгацию уже заключенных договоров аренды и договоров на размещение НТО.
— Установить минимальный срок заключения договоров на размещение НТО — 5 лет.
— Разрешить размещение НТО на придомовых территориях с согласия собственников и др.
— Предложенные меры позволят сохранить занятость населения, субъектов МСП, сельхозпроизводителей, а также сохранить доходную часть бюджетов от деятельности субъектов МСП (арендные платежи в бюджеты муниципалитетов, налоговые платежи (ЕНВД, УСН, НДФЛ и др.), — уверена Наталия Кошелева.
Председатель новосибирского реготделения «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов рассказал, что по материалам, поступившим в организацию, на личный прием к замгенпрокурору были направлены 7 предпринимателей.
— «ОПОРА РОССИИ» собирает информацию со всех регионов Сибири по мерам предоставления господдержки пострадавшим отраслям, связанными с этим ограничениями, рассматривает вопросы защиты интересов предпринимателей. По итогам этой работы мы и подготовили 7 обращений, — уточнил Соколов. — В целом, прошедшее совещание — это логичное продолжение взаимодействия делового сообщества и надзорных органов, знак внимания государства к бизнесу, пострадавшим отраслям. Это очень высокий уровень. Мы уверены, что с помощью высокого надзора удастся урегулировать поставленные бизнесом вопросы во всех органах власти и добиться конструктивной позиции.
Предприниматели, которые непосредственно столкнулись с проблемами при получении мер господдержки, на видеоконференции выступили с личными обращениями к заместителю генерального прокурора РФ Николаю Шишкину.
По итогам заседания рабочей группы и личного онлайн-приема управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе приняло решение о проведении проверки по всем фактам системных проблем, указанных экспертами ЦАПП НОО «ОПОРЫ РОССИИ», и адресных обращений предпринимателей для выработки мер прокурорского реагирования.
Стоит отметить, что в таком формате заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при управлении Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе проходило впервые. Видеоконференция была организована на дистанционной платформе с применением технологий защиты передачи информации (в соответствии с требованиями федеральных служб). Техническим организатором проведения защищенной конференции, выступила компания ООО «Системы Информационной Безопасности».
Фото предоставлено НРО «ОПОРА РОССИИ»
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