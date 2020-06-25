Доступность мер поддержки для сибирского бизнеса оценила Генпрокуратура

Координатор Центра антикризисной поддержки предпринимателей Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» (ЦАПП) Наталья Пинигина приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при управлении Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

— В частности, речь шла о таких проблемах, как незаконные отказы банков в предоставлении льготных кредитов для сохранения персонала и возобновления бизнеса, волоките и бюрократическом затягивании сроков предоставления арендных каникул, нарушении надзорных каникул и незаконном уголовном преследовании, — уточнила Наталья Пинигина Infopro54.

На заседании рассматривалось состояния законности и практики прокурорского надзора по защите бизнеса от административного давления и проблем при получении субъектами предпринимательства антикризисных мер поддержки. Как отметила Пинигина, далеко не все вопросы удается решить на экспертном уровне ЦАПП.

рассказала о проблемах, с которыми столкнулся бизнес, осуществляющий деятельность в нестационарных объектах торговли и услуг (НТО).

— Короткий срок заключения договоров на размещение торговых объектов. В некоторых регионах РФ он составляет всего 11 месяцев.

— Невозможность пролонгации договоров. Отсутствуют гарантии сохранения места, высокие риски потери инвестиций в связи с недостаточным сроком окупаемости.

— Сложности при размещении объектов НТО на частных придомовых территориях. https://infopro54.ru/news/zaregulirovali/

— Невозможность продлить договоры аренды земельных участков, которые закончились до вступления № 166-ФЗ от 08.06.2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

— Внесудебный порядок расторжения договоров аренды земли. Арендодатель — мэрия Новосибирска — вправе инициировать расторжение договора в одностороннем порядке в любое время.

— Непредоставление компенсационных мест по договорам аренды земельных участков.

Кошелева также предложила инициировать изменения в 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»:

— Ввести пролонгацию уже заключенных договоров аренды и договоров на размещение НТО.

— Установить минимальный срок заключения договоров на размещение НТО — 5 лет.

— Разрешить размещение НТО на придомовых территориях с согласия собственников и др.

— Предложенные меры позволят сохранить занятость населения, субъектов МСП, сельхозпроизводителей, а также сохранить доходную часть бюджетов от деятельности субъектов МСП (арендные платежи в бюджеты муниципалитетов, налоговые платежи (ЕНВД, УСН, НДФЛ и др.), — уверена Наталия Кошелева.

Председатель новосибирского реготделения «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов рассказал, что по материалам, поступившим в организацию, на личный прием к замгенпрокурору были направлены 7 предпринимателей.

— «ОПОРА РОССИИ» собирает информацию со всех регионов Сибири по мерам предоставления господдержки пострадавшим отраслям, связанными с этим ограничениями, рассматривает вопросы защиты интересов предпринимателей. По итогам этой работы мы и подготовили 7 обращений, — уточнил Соколов. — В целом, прошедшее совещание — это логичное продолжение взаимодействия делового сообщества и надзорных органов, знак внимания государства к бизнесу, пострадавшим отраслям. Это очень высокий уровень. Мы уверены, что с помощью высокого надзора удастся урегулировать поставленные бизнесом вопросы во всех органах власти и добиться конструктивной позиции.

Предприниматели, которые непосредственно столкнулись с проблемами при получении мер господдержки, на видеоконференции выступили с личными обращениями к заместителю генерального прокурора РФ Николаю Шишкину.

По итогам заседания рабочей группы и личного онлайн-приема управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе приняло решение о проведении проверки по всем фактам системных проблем, указанных экспертами ЦАПП НОО «ОПОРЫ РОССИИ», и адресных обращений предпринимателей для выработки мер прокурорского реагирования.

Стоит отметить, что в таком формате заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при управлении Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе проходило впервые. Видеоконференция была организована на дистанционной платформе с применением технологий защиты передачи информации (в соответствии с требованиями федеральных служб). Техническим организатором проведения защищенной конференции, выступила компания ООО «Системы Информационной Безопасности».

Фото предоставлено НРО «ОПОРА РОССИИ»