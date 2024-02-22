Депутаты в первом чтении приняли закон о борьбе с борщевиком

Госдума в первом чтении приняла закон о борьбе с борщевиком и другими инвазивными растениями, передает агентство ТАСС. Автором проекта выступил зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш.

Как отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, нужно предусмотреть источник финансирования, чтобы в дальнейшем проводить мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком, а также поддерживать научные разработки в сфере борьбы с опасным растением.

Ранее было принято решение вменить в обязанность дачникам вести борьбу с борщевиком. Однако на сегодняшний день закон обязывает делать это только владельцев и арендаторов сельхозземель — полей, сенокосов, пастбищ и тому подобных.

Старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук Лилия Шипилина предупреждала, что в соке борщевика присутствуют опасные вещества фуранокумарины. Когда они попадают на кожу, то непременно появляются ожоги. Между тем, специалист поясняла, что, если сорняк вырастет до размеров гиганта, то избавиться от него будет крайне трудно.