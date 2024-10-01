Новосибирский НИИТО меняет профиль работы двух отделений

В Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Минздрава России меняется структура и формат работы двух отделений — травматолого-ортопедического №1 и нейрохирургического №1.

— Штатное расписание несколько изменится, однако подчеркну, что команда врачей сформирована из действующих высококлассных специалистов ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна — нейрохирургов и травматологов-ортопедов, — отмечается в сообщении НИИТО.

Так для травматолого-ортопедического отделения №1 новым профилем станет — хирургическое лечение повреждений и посттравматических деформаций опорно-двигательного аппарата, хирургия таза, ортопедических заболеваний костно-мышечной системы. Специализация — сложные случаи повреждений периферического скелета и их последствия.

Руководить отделение назначен Михаил Гуражев, к.м.н., врач-травматолог-ортопед высшей категории.

В Нейрохирургическое отделение №1 будет выполняться полный спектр операций при новообразованиях, повреждениях позвоночника и спинного мозга, дегенеративной патологии позвоночника и реконструктивных операциях при дефектах черепа.

Заведующим назначен к.м.н., врач-нейрохирург высшей категории Шамиль Ахметьянов.

Ранее редакция сообщала о том, что врачи Новосибирска установили 3D-конструкцию 10-летнему мальчику с деформацией бедра.