В мэрии Новосибирска рассказали о проектах благоустройства и озеленения

Новосибирск продолжает обновляться и радовать жителей, а также гостей города новыми локациями, где можно с удовольствием провести время.

Самыми масштабными реализованными проектами последних лет можно назвать Михайловскую набережную, Монумент Славы, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк.

В этом году завершается благоустройство парка «Каменка» и разработка проектно-сметной документации парка «Иня». Уже скоро на берегу реки на площади 12 гектаров появятся гребный клуб, скейтпарк и терренкур.

― Наши проекты – это не просто озеленение и расстановка малых архитектурных форм. Мы занимаемся комплексным благоустройством: инженерных коммуникаций до установки площадок и сооружений. Озеленение – отдельный и большой этап. Здесь работают специалисты в области ландшафтной архитектуры, которые прорисовывают заранее каждый квадратный метр зеленого участка парка, – рассказала в эфире радио «Вести ФМ» заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.

С 2017 года благоустройство общественных пространств по программе «Формирование современной городской среды» продолжает облагораживать наш Новосибирск. В реализации многих проектов помогают представители бизнеса. Например, реконструкция сквера «Крылья Сибири» проводится по благотворительному соглашению мэрии с авиакомпанией «Сибирь». В этом году уже подписано соглашение с компанией «Брусника». Благодаря такому взаимодействию в городе скоро появится новый сквер памяти композитора Эдуарда Артемьева.

Национальный проект «Жильё и городская среда» продлен до 2030 года. Это даёт возможность не только завершить начатые работы, но и благоустроить новые. По итогам инвентаризации 2023 года в Новосибирске 307 объектов, которые ждут своей очереди на преображение.

Какая территория получит финансирование на благоустройство в 2025 году, решают сами жители. По 30 апреля на сайте «Госуслуги» есть возможность проголосовать за городские зеленые зоны. На выбор представлено восемь общественных территорий. Пока в лидерах числятся: набережная вдоль Обского водохранилища, набережная на ул. Саввы Кожевникова и парк Кирова.