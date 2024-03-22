В правительстве региона обсудили вопросы поддержки участников СВО

В правительстве региона 22 марта состоялось заседание штаба по вопросам поддержки участников СВО и их семей в Колыванском районе, городе Оби Первомайском районе Новосибирска и поселке Кольцово.

― Особое внимание необходимо уделять решению всех проблемных вопросов, которые появляются, мониторингу обращений, взаимодействию с администрациями муниципалитетов. Актуальными остаются темы медико-психологической помощи, психолого-педагогического сопровождения детей участников СВО. Это не разовая акция, а постоянный процесс взаимодействия по всем вопросам поддержки, ― отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Социальные паспорта семей участников СВО в регионе получили более 11 тысяч человек. Многие уже воспользовались предложенной помощью.

― На рассматриваемых территориях в период отопительного сезона поддержку получили 86 семей. Кроме того, 114 учеников обеспечены бесплатным питанием в школах. Также было выделено более 15 млн рублей на оказание материальной помощи семьям в указанных районах, ― доложил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

Большой вклад в эту работу вносят волонтеры. Так, например, в Колыванском районе семьям участников СВО волонтерский корпус помогает получить стройматериалы, дрова, уголь, а также решать бытовые вопросы.

В районном поселке Кольцово хорошо получилось организовать досуг для семей СВО с бесплатным посещением спортцентров, бассейна.

В Оби кроме стандартной помощи озаботились патриотическим воспитанием молодежи и стали активно привлекать вернувшихся с СВО бойцов к школьным урокам мужества и классным часам.

Напомним, что в регионе по Указу президента открыт филиал фонда «Защитники отечества». Успешно реализуется губернаторский проект по комплексной реабилитации участников СВО по специальным сертификатам.