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Очередная цель Госдумы — снизить привлекательность сигарет

  • 13/02/2023, 10:24
Автор:
обезличенные пачки сигарет
Для этого предлагается ввести пачки зеленого цвета без корпоративных логотипов, цветов и товарных знаков. При этом название бренда будет отображаться «в обязательном размере и шрифте».

В Госдуме обсудили переход на обезличенные пачки сигарет, передает РИА Новости.

По словам депутата Султана Хамзаева, предлагается ввести пачки зеленого цвета, «как в некоторых странах мира», пояснил он. Кроме того, на них не будет корпоративных логотипов, цветов и товарных знаков. При этом название бренда будет отображаться «в обязательном размере и шрифте».

Авторы инициативы уверены, что именно таким образом удастся ограничить рекламу и простимулировать продажи табака, кроме того привлекательность сигарет станет гораздо ниже, а негативное восприятие к курению сильнее.

По словам собеседника агентства, на сегодняшний день парламентарии в поиске «законодательной формы» для запрета вейпов. Как вариант, хотят регламентировать в законодательстве понятие вейпов и электронных сигарет, это должно позволить определить, что конкретно будет подлежать запрету к продаже.

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Фото: pixabay.com — Topi_Pigula

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сигареты обезличенные пачки сигарет Госдума


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