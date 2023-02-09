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В России полностью запретят видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре

  • 09/02/2023, 13:18
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В России полностью запретят видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре
Согласно законопроекту, в случае нарушения указанного запрета демонстратор фильма наделяется правом отказать посетителю в предоставлении услуг.

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым вводится полный запрет на аудио- и видеозапись фильмов или их фрагментов в кинотеатре, передает ТАСС.

— Законопроектом устанавливается, что в случае нарушения указанного запрета демонстратор фильма наделяется правом отказать посетителю в предоставлении услуг, — говорится в пояснительной записке.

По словам главы думского комитета по культуре Елены Ямпольской, на сегодняшний день съемка в кинотеатрах законодательно не запрещена, но предусмотрено наказание за приобретение, хранение и перевозку контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере (ст. 146 УК РФ), а также за незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода (ст. 7.12 КоАП РФ).

Кроме того, законопроектом предлагается обязать кинотеатры «информировать посетителей о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей».

А также «предлагается возложить на производителя, прокатчика или иного правообладателя национального фильма обязанность предоставлять субтитры и тифлокомментарий к национальным фильмам одновременно с предоставлением кинотеатру копии фильма».

Таким образом инициаторы рассчитывают вовлечь большее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья (по слуху и по зрению) в общественную жизнь и создать необходимые условия для демонстрации в кинотеатрах страны субтитрированных и тифлокомментированных фильмов.

Ранее редакция сообщала, что в обход санкций новосибирские кинотеатры демонстрируют фильм «Аватар: Путь воды».

Фото: pixabay.com — Derks24

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