«Евросиб» хочет увеличить мощности в Новосибирске

— До 2017 года на терминале в Новосибирске мы ежегодно обрабатывали по 50-60 тысяч TEU. За счет инвестиций, сделанных компанией в развитие площадки, по итогам 2019 года мы вышли на обрабатывающую мощность в 100 тысяч TEU. В наших планах за 2020-2024 годы — нарастить обработку до 200 тысяч TEU в год, а с 2024 по 2027, при подтверждении грузооборота и клиентского спроса, выйти на 250 тысяч TEU в год. При этом емкость терминала составит 9,5 тысячи TEU, — представил проект компании на инвестсовете Новосибирской области гендиректор ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» Игорь Атемасов.
2018-2024 года половину KPI, который установлен для области.
Сегодня на терминале «Евросиба» в Новосибирске работает 121 человек, средняя зарплата составляет 54 тысячи рублей, бюджетная эффективность — 55 млн рублей в год. В ходе реализации проекта компания планирует создать в регионе 63 новых рабочих места, с 2020 по 2026 год в консолидированный бюджет региона дополнительно направить 122 млн рублей.
— Терминал дает мультипликативный эффект в части увеличения заказа для наших подрядчиков. Сегодня еженедельно с грузами к нам приезжают около 600 авто на вход и на выход. Ожидаем, что при выходе на проектные мощности 40 сотрудников наших подрядных компаний найдут постоянную работу, — говорит Игорь Атемасов.
— Сейчас мы готовим проектно-сметную документацию. Практика показывает, что ее согласование может занять очень много времени. Просим оказать административную поддержку в прохождения этих процедур. Если проект получит статус значимого для региона, то, возможно, некоторые моменты будут решаться с большей скоростью, —считает бизнесмен. — Также нам интересны иные меры поддержки, которые мы можем получить в рамках 75-ОЗ.
— Дорожная инфраструктура интересна резидентам, работающим на территории ПЛП «Восточный», у которых есть совместные планы по развитию с терминалом «Евросиба», — уточнил президент НП «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов. — У нас просьба: поддержать заявленный проект. В 2019 году объем контейнерных перевозок в Новосибирской области вырос на 15%. Эта тенденция сохраняется несколько лет, и поэтому развитие инфраструктуры обосновано.
Травников поинтересовался, учитывает ли инвестор возможный переизбыток контейнерных мощностей, что появятся в регионе в результате реализации планов, всех работающих на рынке участников («Трансконтейнер», Fesco). Он напомнил, что в рамках нацпроекта строительство ТЛЦ началось в ОАО «Промышленно-логистический парк».
Игорь Атемасов напомнил, что заказ для «Евросиб-Терминал-Новосибирск» обеспечивает дирекция контейнерных перевозок компании, которая владеет 3,5 тысячи вагонов и расширенной сетью продаж. Ни один частный железнодорожный оператор на терминал не заезжает. Подобного же принципа, по его словам, придерживаются и другие участники рынка.
В ходе рассмотрения проекта выяснилось, что инвесторы еще не обсуждали планы по увеличению мощности новосибирского терминала с Западно-Сибирской железной дорогой. Впрочем, представители ЗСЖД пообещали изучить этот вопрос, когда компания напишет запрос и предоставит необходимые документы, а также предложить варианты обеспечения наращивания грузопотока.
ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» работает на рынке 27 лет. Под управлением компании находится 14 тысяч вагонов. Объем выручки — 18 млрд рублей. За 2 года инвестировала в развитие терминальных инфраструктурных мощностей, покупку вагонов 10 млрд рублей. Терминал в Новосибирске сдан в эксплуатацию в 2006 году. Емкость площадки составляет 4,5 тысячи TEU, протяженность путей — более 7 тысяч км.
Фото Евгении Серегиной
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