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«Евросиб» хочет увеличить мощности в Новосибирске

Компания представила на инвестсовете проект по наращиванию перерабатывающей способности новосибирской площадки в 2,5 раза.
  • 29/01/2020, 10:19
Автор: Юлия Данилова
Евросиб1
Совокупный объем инвестиций составит 1,8 млрд рублей, из них 500 млн —собственные средства компании.

— До 2017 года на терминале в Новосибирске мы ежегодно обрабатывали по 50-60 тысяч TEU. За счет инвестиций, сделанных компанией в развитие площадки, по итогам 2019 года мы вышли на обрабатывающую мощность в 100 тысяч TEU. В наших планах за 2020-2024 годы — нарастить обработку до 200 тысяч TEU в год, а с 2024 по 2027, при подтверждении грузооборота и клиентского спроса, выйти на 250 тысяч TEU в год. При этом емкость терминала составит 9,5 тысячи TEU, — представил проект компании на инвестсовете Новосибирской области гендиректор ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» Игорь Атемасов.

«Евросиб СПб-транспортные системы» поборется за ТЛЦ в Новосибирске

«Евросиб СПб-транспортные системы» поборется за ТЛЦ в Новосибирске

Он напомнил, что проект компании отвечает целям и задачам нацпроекта по комплексной модернизации и расширению инфраструктуры в части создания в России сети транспортно-логистических центров (ТЛЦ). Согласно паспорту нацпроекта в Новосибирске разместится один из таких опорных терминалов. В регионе с 2018 по 2024 годы должны быть созданы терминальные мощности для обработки дополнительно 400 тысяч TEU в год. По оценкам Атемасова, проект «Евросиба» может закрыть динамикой 2018-2024 года половину KPI, который установлен для области.

Курировать ТЛЦ будет «Новосибирский транспортный терминал»

Курировать ТЛЦ будет «Новосибирский транспортный терминал»

— Ежесуточно в Новосибирск отправляется контейнерный поезд в адрес нашего терминала. В рамках проекта обрабатываются 1,5 пары поездов в сутки. По завершении проекта будут обрабатываться 3 пары поездов в сутки, — поясняет он. — Совокупный объем инвестиций составит 1,8 млрд рублей, из них 500 млн — собственные средства компании. Срок окупаемости — 11 лет. В 2026 году прогнозная выручка от реализации проекта составит 444 млн рублей.

Сегодня на терминале «Евросиба» в Новосибирске работает 121 человек, средняя зарплата составляет 54 тысячи рублей, бюджетная эффективность — 55 млн рублей в год. В ходе реализации проекта компания планирует создать в регионе 63 новых рабочих места, с 2020 по 2026 год в консолидированный бюджет региона дополнительно направить 122 млн рублей.

— Терминал дает мультипликативный эффект в части увеличения заказа для наших подрядчиков. Сегодня еженедельно с грузами к нам приезжают около 600 авто на вход и на выход. Ожидаем, что при выходе на проектные мощности 40 сотрудников наших подрядных компаний найдут постоянную работу, — говорит Игорь Атемасов.

Новосибирску нужно расширять мощности контейнерной логистики

В качестве мер господдержки «Евросиб СПб-транспортные системы» запросил помощь в расширении дорожной инфраструктуры со строительством полос разгона, реконструкцией дороги общего пользования в месте пересечения с железнодорожным переездом, нанесением разметки, установкой остановочных комплексов и систем безопасности дорожного движения с расчетом на рост интенсивности движения через 3 года.

— Сейчас мы готовим проектно-сметную документацию. Практика показывает, что ее согласование может занять очень много времени. Просим оказать административную поддержку в прохождения этих процедур. Если проект получит статус значимого для региона, то, возможно, некоторые моменты будут решаться с большей скоростью, —считает бизнесмен. — Также нам интересны иные меры поддержки, которые мы можем получить в рамках 75-ОЗ.

Логопарк «Восточный» завершает подготовку инфраструктуры

Логопарк «Восточный» завершает подготовку инфраструктуры

Председатель комитета по транспорту регионального парламента Федор Николаев отметил, что объем налоговой отдачи от проекта не соответствует вложениям, которые необходимы для развития дорожной инфраструктуры на данном участке (расчетно около 1 млрд рублей). Губернатор области Андрей Травников добавил, что если эта дорога необходима только для «Евросиба», то компании стоит включить ее в свой проект и развивать самостоятельно. Если есть другие интересанты, то тогда можно изучить возможности реализации задачи за счет бюджетных средств.

— Дорожная инфраструктура интересна резидентам, работающим на территории ПЛП «Восточный», у которых есть совместные планы по развитию с терминалом «Евросиба», — уточнил президент НП «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов. — У нас просьба: поддержать заявленный проект. В 2019 году объем контейнерных перевозок в Новосибирской области вырос на 15%. Эта тенденция сохраняется несколько лет, и поэтому развитие инфраструктуры обосновано.

Травников поинтересовался, учитывает ли инвестор возможный переизбыток контейнерных мощностей, что появятся в регионе в результате реализации планов, всех работающих на рынке участников («Трансконтейнер», Fesco). Он напомнил, что в рамках нацпроекта строительство ТЛЦ началось в ОАО «Промышленно-логистический парк».

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— За формирование грузов на рынке контейнерных перевозок идет жестокая борьба. Через Новосибирск подходят грузы из Москвы на Дальний Восток. Прямой импорт из Китая и стран ЮВА сейчас незначителен, но мы уверены, что качество услуг, своевременность доставки и рыночная цена позволят нам наращивать долю рынка, — прокомментировал инвестор. — Одна из целей проекта — увеличение объема экспорта в страны АТР продукции, выпущенной в регионе, в том числе сельскохозяйственных грузов, а также удовлетворение спроса промпредприятий Сибири в контейнерном оборудовании и подвижном составе во внутрироссийских и экспортных направлениях.

Игорь Атемасов напомнил, что заказ для «Евросиб-Терминал-Новосибирск» обеспечивает дирекция контейнерных перевозок компании, которая владеет 3,5 тысячи вагонов и расширенной сетью продаж. Ни один частный железнодорожный оператор на терминал не заезжает. Подобного же принципа, по его словам, придерживаются и другие участники рынка.

В ходе рассмотрения проекта выяснилось, что инвесторы еще не обсуждали планы по увеличению мощности новосибирского терминала с Западно-Сибирской железной дорогой. Впрочем, представители ЗСЖД пообещали изучить этот вопрос, когда компания напишет запрос и предоставит необходимые документы, а также предложить варианты обеспечения наращивания грузопотока.

Логистика привлекает все новых игроков

Логистика привлекает все новых игроков

В итоге инвестсовет принял решение поддержать инвестпроект, но более детально проработать запрошенные «Евросиб СПб-транспортные системы» меры поддержки.

ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» работает на рынке 27 лет. Под управлением компании находится 14 тысяч вагонов. Объем выручки — 18 млрд рублей. За 2 года инвестировала в развитие терминальных инфраструктурных мощностей, покупку вагонов 10 млрд рублей. Терминал в Новосибирске сдан в эксплуатацию в 2006 году. Емкость площадки составляет 4,5 тысячи TEU, протяженность путей — более 7 тысяч км.

Фото Евгении Серегиной

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