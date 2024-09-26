Очередной всплеск мошеннической активности зафиксировали эксперты

В диалоге с потенциальной жертвой аферисты выдают себя за работников банка, их цель — заставить клиента установить вредоносную программу, с помощью которой они будут иметь доступ к дистанционному управлению смартфоном, чтобы без особого труда списать деньги со счета. Для этого они просят установить «правильную версию» приложения. Чтобы сбить собеседника с толку, мошенники настаивают на том, что обновить его нужно как можно быстрее, в противном случае банк якобы заблокирует счета и карты клиента.

Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов рассказал, что данный вид мошенничества очень быстро стал популярным – за первую половину сентября число жалоб клиентов банка выросло в шесть раз.

— Если подобная ситуация произошла с вами, прекратите разговор и обратитесь в банк для блокировки личного кабинета, чтобы предотвратить вывод средств, — предупредил эксперт.

Следует отметить, что сотрудники кредитных организаций никогда не вмешиваются в работу мобильных устройств клиентов. Поэтому, если ситуация вызывает подозрения, стоит сразу прервать разговор и связаться со своим банком, используя официальные контактные данные.

Кроме того, определить опасный сайт всего за пару секунд также поможет сервис проверки ссылок.