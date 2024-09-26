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ФАС запросила у производителей молочной продукции информацию о ценах

  • 26/09/2024, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
ФАС запросила у производителей молочной продукции информацию о ценах
Необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

Федеральная антимонопольная служба направила крупнейшим производителям молочной продукции письма, на основе которых проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко.

— Организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года, — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что если организации повысили оптово-отпускные цены, то должны предоставить сведения о его причинах.

— Необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, — отметили в ФАС.

Список организаций, которым направлены запросы в ФАС не уточнили.

Напомним, редакция Infopro54 сообщала о том, что последние дни в магазинах Новосибирска наблюдалось существенное сокращение ассортимента молочной продукции. При этом, продавцы торговых сетей не могли сказать, когда будут поставки. Участники молочного рынка не исключили, что это может быть связано с ростом стоимости закупочных цен на сырое молоко, а также повышением стоимости продукции у переработчиков. При этом собеседники редакции подчеркивали, что сети на сопоставимое повышение цены на полках не соглашаются. В Минпромторге информацию о сокращении ассортимента в магазинах региона опровергали.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, за неделю, на 20 сентября, 10 переработчиков региона закупили 4371,8 тонны молока. Средняя закупочная цена по молочным предприятиям области составила 36,99 рубля за литр (без транспортных расходов и без НДС). Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 1,28 рубля (в сентябре 2023 года — 28,89 руб).

По информации территориального органа Федеральной службы госстатистики по Новосибирской области средние розничные цены на литр питьевого цельного пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности на 23 сентября составляли 87,6 рублей (26 августа — 86,66 рублей).

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок. На прилавках федеральных сетей почти нет местной молочки. При этом ежедневно аграрии вывозят 1000 тонн молока из региона, так как не хватает мощностей для его переработки.

Источник фото: freepik.com, автор- atlascompany

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : ФАС проверка молочная продукция


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