Ученые придумали, как решить проблему оттока людей из регионов Сибири

В Новосибирске с 24 по 27 сентября проходит Российский форум биотехнологий, собравший порядка 1500 человек. Выступая перед аудиторией, заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий по научной работе НИЦ «Курчатовский институт», президент Общества биотехнологов России Раиф Василов высказал мнение, что строительство биоэкопоселений поможет повысить уровень жизни на местах, что в свою очередь значительно замедлит и даже полностью прекратит миграцию местного населения в другие регионы.

Ученый предложил внедрять космические технологии на земле.

— Мы говорим о строительстве космических станций на разных других планетах для их обживания. Почему бы не начать со своей территории как таковой. Создание вот таких высокотехнологичных биоэкопоселений, которые основаны на использовании современных технологий биоэкономики, решает задачи по встраиванию в биосферу, — отметил Раиф Василов.

Он предлагает сделать акцент на обеспечении самодостаточности регионов, на полномасштабном использовании местных ресурсов для обеспечения жителей всем необходимым. Ученый пояснил, что биоэкопоселения будут представлять собой систему модулей: энергетического, продовольственного, экобиоиндустриального. Такое решение будет гарантировать высокое качество жизни в непосредственной близости к природе.

Эксперт уточнил, что активная миграция идет не только из Зауралья, Сибири и Дальнего Востока. В целом на Среднерусской равнине в Центральной России сейчас живет меньше людей, чем до 1913 года. В первую очередь он связывает это с плохо развитой инфраструктура в отдаленных регионах, и как следствие — низким уровнем жизни.

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