Экс-министр принял депутатские полномочия

Перед началом сессии Заксобрания Новосибирской области мандат депутата и соответствующий значок был вручен экс-министру социального развития области, в настоящее время — главврачу ГКБ №34 Ярославу Фролову. В конце прошлой недели он был избран в состав областного правительства от реготделения партии «Единая Россия» по округу №8, набрав более 60% голосов избирателей. О победе бывшего министра на выборах в докладе по итогам заседания комиссии по статусу депутата и со ссылкой на данные Избирательной комиссии Новосибирской области сообщил зампредседателя Заксобрания Валерий Ильенко.

— Самый добрый был министр, — высказался в адрес Фролова, вручая ему депутатские регалии, председатель Заксобрания Андрей Шимкив. — С должности провожали дружными аплодисментами.

Напомним, что Ярослав Фролов «унаследовал» мандат досрочно сложившего свои полномочия теперь уже бывшего председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, единоросса Александра Морозова, в отношении которого в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

Стоит отметить, что вне региональной власти Ярослав Фролов пробыл относительно недолго. Как с министром депутаты областного Заксобрания простились с ним в сентябре прошлого года. О том, что бывший министр намерен побороться за мандат, стало известно уже в феврале года текущего, когда штаб потенциального кандидата еще до его официальной регистрации в данном статусе, по сути, начал вести агиткампанию на округе, включающем территории Доволенского, Каргатского, Убинского и Чулымского районов.

Как уже сообщалось, в текущем году должны состояться довыборы в Заксобрание еще по двум избирательным округам: №4 (Барабинский и Куйбышевский районы) и №10 (Коченевский и Чулымский районы). Первый стал вакантным после избрания Олега Иванинского депутатом Госдумы, второй — после обвинительного приговора теперь уже бывшему заместителю председателя бюджетного комитета Валентину Сичкареву.