Руководителя новосибирской компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность железнодорожного транспорта, по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

— По данным следствия, руководитель организации завысил суммы налоговых вычетов по НДС, подлежащих исчислению и уплате, и расходы организации, учитываемые в целях исчисления налога на прибыль, в результате созданного фиктивного документооборота с подконтрольным ему юридическим лицом, тем самым, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль с организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений за 2016 — 2017 г.г., в сумме свыше 57 млн. руб., — говорится в сообщении.

С целью возмещения вреда на имущество обвиняемого был наложен арест — транспортное средство стоимостью свыше 1,5 млн. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.