Одеваемся теплее: пасмурная и холодная погода в выходные ожидается в Новосибирске

В предстоящие выходные жители Новосибирской области почувствуют дыхание неизбежно приближающегося октября. По данным метеосервисов, в регионе будет холодно и пасмурно. Ночью столбик термометра опустится до 0, а в дневные часы температура воздуха не превысит 13-градусной отметки.
В ночь на субботу, 28 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 0…+2 градуса. Днем преимущественно без осадков. Столбики термометров поднимутся до +9…+11. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью от 2 до 7 м/с.
В воскресенье продолжит стоять пасмурная погода, преимущественно без осадков. В ночные часы температура за окном опустится до +2…+4. Днем воздух прогреется до +13…+15 градусов. Ветер юго-западный усилится до 4-10 м/с, при порывах до 14 м/с.
Во второй половине последнего дня уходящей рабочей недели, 27 сентября, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +5…+7 градусов.
Сегодня православные отмечают праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, или Ставров день.
Воздвиженье считался постным праздником и люди соблюдали строгий однодневный пост:
— Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него — пятница-среда, постная еда!;
— Кто не постит Возвиженью — Кресту Христову — на того семь грехов воздвигнутся;
— Кто скороми (скоромной еды) на Воздвиженьев день чурается, тому семь грехов прощается;
— У кого на столе убоина (мясо) о Воздвижениьи, тот все свои молитвы убивает, а новой не знает, не ведает, нечем ему у Бога молить.
По народному календарю это праздник Сдвиженье. «Сдвижение — кафтан с шубой сдвинулся», — говорили в народе, подмечая, что зима «придвигается», а лето и осень «отодвигаются».
На Руси существовало поверье, что в этот день приходит в движение нечистая сила: лешие, кикиморы и прочая нечисть. Кроме того, люди верили, что в праздник змеи отправляются на зимовку под землю к своей древней прародительнице. Чтобы пресмыкающиеся случайно не заползли в дом или сарай, двери и ворота плотно закрывали.
Сегодня не рекомендуется ходить в лес — можно наткнуться на нечистую силу. Заниматься рукоделием — к бедам. Рассказывать о своих планах — они будут обречены на провал.
В этот день было принято сажать яблони и кустарники в огородах и на участках. Согласно народным приметам, если в этот день гуси летят высоко в небе, то весной будет большое половодье, если низко – то небольшое.
— Дует холодный ветер — лето будет теплым;
— Утренние заморозки пророчат скорую зиму;
— Внезапное похолодание — к ранней весне;
— Северный ветер — к жаркому лету;
— Если перелетные птицы уже улетели — зима будет суровой.
В прошедшие выходные жителям Новосибирской области удалось насладиться последними днями уходящего бабьего лета. Температура за окном поднялась до +18…+19 градусов. А уже с понедельника погода испортилась: на улице существенно похолодало и начались осенние дожди.
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