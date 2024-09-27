Победителем всероссийского конкурса стал педагог Игорь Соснин из Новосибирска

Педагог из Новосибирска Игорь Соснин стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Соснин выразил признательность своим коллегам и участникам конкурса за поддержку. Он также отметил важную роль педагогов дополнительного образования в жизни общества.
По сообщению Минпросвящения России, абсолютный чемпион также одержал победу в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности».
В федеральном заочном этапе конкурса приняли участие 454 педагога из 82 регионов России. Из них 90 человек были выбраны в качестве финалистов, представляя 42 региона.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выразил свою благодарность финалистам за их вклад в развитие образования.
Ранее редакция сообщала о том, что всероссийские соревнования по самбо «Кубок Сибири» проходят в Новосибирске.
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