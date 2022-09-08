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Причины обрушения части жилого дома в Барабинске изучит прокуратура

  • 08/09/2022, 14:06
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Расселение аварийного жилья
Он был введен в эксплуатацию 5 лет назад по программе расселения аварийного жилья.

Прокуратурой Новосибирской области организована проверка по факту обрушения части дома в Барабинске.

— Установлено, что 7 сентября из-за сильного ветра в жилом доме по ул. Октябрьская частично разрушен чердак и обвалилась декоративная обрешетка стены. Прокуратура проверит соблюдение сотрудниками администрации и МУП ЖКХ Барабинска жилищного и градостроительного законодательства, — уточняется в сообщении. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в МинЖКХ и энергетики Новосибирской области заявили, что фасад дома в Барабинске будет восстановлен в течение трех дней. Такое решение было принято в ходе специального совещания по ситуации.

— В настоящее время администрацией города организовано комиссионное обследование многоквартирного дома в целях оценки ущерба имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в ходе которого установлено, что имуществу собственников жилых помещений ущерб не нанесен. Начато проведение восстановительных работ силами МУП «ЖКХ города Барабинска», — уточнили в ведомстве.

Дом, где произошло обрушение, был введен в эксплуатацию в июне 2017 года в рамках реализации региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы.

 

Ранее редакция сообщала, что эксперты предлагают отказаться от выплаты возмещений при расселении аварийного жилья. 

Фото с сайта администрации Барабинска

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Рубрики : Власть Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : расселение аварийного жилья обрушение дома Барабинск


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