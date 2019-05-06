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Один из крупнейших налогоплательщиков области перечислил в бюджет 950 млн рублей

Результаты первого квартала 2019 года пивоваренной компании «Балтика» в Новосибирске.
  • 06/05/2019, 18:12
Один из крупнейших налогоплательщиков области перечислил в бюджет 950 млн рублей

В условиях жесткого регулирования пивоваренной отрасли филиал «Балтика-Новосибирск» остаётся одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области, перечислив по итогам 1 квартала 2019 года 950 млн рублей налогов в региональный бюджет, из них – 912 млн рублей акцизов. С 2008 по 2018 год завод «Балтика-Новосибирск» выплатил в бюджет Новосибирской области более 31 млрд рублей акцизов, в 2018 году – 4,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Производственная мощность предприятия составляет 4,6 млн гл пива в год. На заводе действуют шесть линий розлива продукции: линия розлива в стеклянную бутылку, линия розлива в алюминиевую банку, две линии розлива в ПЭТ-упаковку, кеговая линия, линия ПЭТ-кег.

Деятельность предприятия способствует развитию и стабильной работе региональных поставщиков материалов и услуг. Партнерами филиала выступают более 30 компаний Сибирского федерального округа. Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также экспортируется в Монголии и Китая.

Фото: пресс-служба компании

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