 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Новосибирская область погасила все кредиты банкам

К новым заимствованиям регион может прибегнуть в 3-4 квартале для расчета по конкурсным обязательствам.
  • 06/05/2019, 18:16
Новосибирская область погасила все кредиты банкам

— У нас был хороший переходящий остаток свободных собственных средств. В результате  мы смогли погасить всю задолженность перед комбанками в объеме 9 млрд руб, что сформировало экономию в обслуживании госдолга в размере 232 млн руб, —сообщил на заседании правительства Новосибирской области министр финансов Виталий Голубенко.

Он подчеркнул, что сегодня область имеет свободный кредитный портфель, который может понадобиться в 3-4 квартале 2019 года, когда настанут сроки оплаты обязательств бюджета по конкурсам, которые завершены или проходят завершающую стадию.

На 1 апреля в структуре госдолга области 18,3 млрд составляют бюджетные кредиты, 16,7 млрд — публичные долговые бумаги.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

Популярное с сайта

Чиновники в районах к пожарной безопасности подходят формально

Чиновники в районах к пожарной безопасности подходят формально

06/05/2019, 15:56
Чиновники в районах к пожарной безопасности подходят формально.
В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

06/05/2019, 14:19
Стоимость контракта — 63 млн рублей.
В течение трех лет новосибирские фермеры получат 130 млн рублей

В течение трех лет новосибирские фермеры получат 130 млн рублей

06/05/2019, 14:07
Трансферты будут предоставляться на софинансирование расходов, возникающих при реализации национального проекта.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

За квартал недоимка по платежам в бюджет увеличилась на 800 млн рублей

06/05/2019, 18:40

В бюджет области в первом квартале поступило почти 34 млрд рублей

06/05/2019, 18:20

Один из крупнейших налогоплательщиков области перечислил в бюджет 950 млн рублей

06/05/2019, 18:12

Новосибирский инженер завоевал серебро на чемпионате мира по гонкам на инвалидных колясках-вездеходах

06/05/2019, 17:07

Более полутора тысяч вагонов зерна вывезено за пределы области

06/05/2019, 16:01

Чиновники в районах к пожарной безопасности подходят формально

06/05/2019, 15:56

В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

06/05/2019, 14:19

В течение трех лет новосибирские фермеры получат 130 млн рублей

06/05/2019, 14:07

Собственные доходы бюджета области выросли на 117%

06/05/2019, 13:21

Объявлены очередные аукционы по Ледовой арене в Новосибирске

06/05/2019, 12:50

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска