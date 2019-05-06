Новосибирская область погасила все кредиты банкам

— У нас был хороший переходящий остаток свободных собственных средств. В результате мы смогли погасить всю задолженность перед комбанками в объеме 9 млрд руб, что сформировало экономию в обслуживании госдолга в размере 232 млн руб, —сообщил на заседании правительства Новосибирской области министр финансов Виталий Голубенко.

Он подчеркнул, что сегодня область имеет свободный кредитный портфель, который может понадобиться в 3-4 квартале 2019 года, когда настанут сроки оплаты обязательств бюджета по конкурсам, которые завершены или проходят завершающую стадию.

На 1 апреля в структуре госдолга области 18,3 млрд составляют бюджетные кредиты, 16,7 млрд — публичные долговые бумаги.

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