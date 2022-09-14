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Одинокие пенсионеры могут получить налоговые льготы и соцобслуживание

  • 14/09/2022, 15:01
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Одинокие пенсионеры могут получить налоговые льготы и соцобслуживание
Значительная доля мер финансовой поддержки идентична для всех пенсионеров. Однако, касательно вопроса социальной поддержки, наблюдается существенная разница.

По словам эксперта сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктора наук Елены Бобковой, одинокие пенсионеры могут получить разные меры господдержки. Агентству «Прайм» экономист сообщила подробности о федеральных и региональных формах помощи.

Значительная доля мер поддержки идентична для всех пенсионеров. Это касается налоговых льгот на имущество, землю, а также льгот на уплату НДФЛ с пенсий и пособий. Помимо этого, в некоторых субъектах РФ пенсионерам предоставляют льготы на автомобили.

Что касается региональных мер соцподдержки, то они как раз чаще необходимы именно одиноким пенсионерам, ведь закупка продуктов в магазине, наведение порядка в жилом помещении и посещение врача вызывают трудности, с которыми могут помочь справиться только соцработники. Чтобы получить подобного рода помощь, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Нередко власти регионов устанавливают разного рода единовременные выплаты для одиноких пенсионеров, воспользовавшись которыми граждане могут возместить расходы на сотовую связь или приобретение одежды и техники, необходимой для жизни.

Обо всех видах льгот можно узнать на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения или в аккаунте на Госуслугах. При необходимости можно также обратиться за консультацией к специалисту соцзащиты и ПФР.

 

Ранее редакция сообщала, что важно сделать для увеличения размера пенсии.

Фото: pexels.com — SHVETS production

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : соцзащита пенсионеры налоговые льготы господдержка


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