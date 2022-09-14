Одинокие пенсионеры могут получить налоговые льготы и соцобслуживание

По словам эксперта сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктора наук Елены Бобковой, одинокие пенсионеры могут получить разные меры господдержки. Агентству «Прайм» экономист сообщила подробности о федеральных и региональных формах помощи.

Значительная доля мер поддержки идентична для всех пенсионеров. Это касается налоговых льгот на имущество, землю, а также льгот на уплату НДФЛ с пенсий и пособий. Помимо этого, в некоторых субъектах РФ пенсионерам предоставляют льготы на автомобили.

Что касается региональных мер соцподдержки, то они как раз чаще необходимы именно одиноким пенсионерам, ведь закупка продуктов в магазине, наведение порядка в жилом помещении и посещение врача вызывают трудности, с которыми могут помочь справиться только соцработники. Чтобы получить подобного рода помощь, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Нередко власти регионов устанавливают разного рода единовременные выплаты для одиноких пенсионеров, воспользовавшись которыми граждане могут возместить расходы на сотовую связь или приобретение одежды и техники, необходимой для жизни.

Обо всех видах льгот можно узнать на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения или в аккаунте на Госуслугах. При необходимости можно также обратиться за консультацией к специалисту соцзащиты и ПФР.

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