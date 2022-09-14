На улице Советской остановку назовут в честь собора Александра Невского

Остановка площадь Свердлова в центре Новосибирска может сохранить своё нынешнее название с условием, что в честь собора Александра Невского будет названа остановка на ул. Советской. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции. По словам главы города, в результате переговоров с местной епархией, в честь собора Александра Невского в качестве альтернативы предложено назвать остановку общественного транспорта на ул. Советской.

— У нас есть устная договорённость с руководством Новосибирской епархии, лично с митрополитом, — говорит глава города. — Возможен вариант присвоения наименования остановке «Храм Александра Невского» на ул. Советской. Готовы рассматривать такой вариант. Думаю, он устроит всех и снимет многолетнее напряжение, которое существует вокруг этого вопроса.

Поводом для переговоров, по словам главы города, стало соответствующее решение суда о том, чтобы вернуться к рассмотрению вопроса о переименовании остановки «Площадь Свердлова».

— Весной 2022 года суд обязал мэрию вернуться к рассмотрению вопроса о переименовании, но власти уже больше трёх месяцев игнорируют это решение, — сообщало издание «Царьград». — Сейчас на мэрию заведено исполнительное производство. Пока идут разбирательства за остановкой сохраняется прежнее название.

Напомним, что вопрос переименования остановки уже поднимался летом прошлого года, поднимался и вопрос о переименования самой площади Свердлова. По результатам голосования, большая часть новосибирцев высказалась за сохранение название площади в честь советского деятеля — 50,3%. Об этом сообщили в мэрии города. Предложенное название площади князя Александра Невского на портале «Мой Новосибирск» поддержали 33,5% проголосовавших, Александровскую площадь (в честь князя Александра Невского, царя Александра III и советского летчика Александра Покрышкина) поддержали 9,6%, Новониколаевскую площадь — 5%.

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