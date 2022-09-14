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На улице Советской остановку назовут в честь собора Александра Невского

  • 14/09/2022, 15:41
Автор:
переименование остановок
Таков итог неофициальных переговоров о переименовании остановок мэрии с епархией.

Остановка площадь Свердлова в центре Новосибирска может сохранить своё нынешнее название с условием, что в честь собора Александра Невского будет названа остановка на ул. Советской. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции. По словам главы города, в результате переговоров с местной епархией, в честь собора Александра Невского в качестве альтернативы предложено назвать остановку общественного транспорта на ул. Советской.

У нас есть устная договорённость с руководством Новосибирской епархии, лично с митрополитом, говорит глава города. Возможен вариант присвоения наименования остановке «Храм Александра Невского» на ул. Советской. Готовы рассматривать такой вариант. Думаю, он устроит всех и снимет многолетнее напряжение, которое существует вокруг этого вопроса.

Поводом для переговоров, по словам главы города, стало соответствующее решение суда о том, чтобы вернуться к рассмотрению вопроса о переименовании остановки «Площадь Свердлова».

Весной 2022 года суд обязал мэрию вернуться к рассмотрению вопроса о переименовании, но власти уже больше трёх месяцев игнорируют это решение,сообщало издание «Царьград». Сейчас на мэрию заведено исполнительное производство. Пока идут разбирательства за остановкой сохраняется прежнее название.

Напомним, что вопрос переименования остановки уже поднимался летом прошлого года, поднимался и  вопрос о переименования самой площади Свердлова. По результатам голосования, большая часть новосибирцев высказалась за сохранение название площади в честь советского деятеля — 50,3%. Об этом сообщили в мэрии города. Предложенное название площади князя Александра Невского на портале «Мой Новосибирск» поддержали 33,5% проголосовавших, Александровскую площадь (в честь князя Александра Невского, царя Александра III и советского летчика Александра Покрышкина) поддержали 9,6%, Новониколаевскую площадь 5%.

 

Ранее редакция рассказывала, как личность Александра Невского привела к следователям директора новосибирского колледжа.

 

Фото из архива редакции

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Рубрики : Власть Культура История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Переименование остановок культура история


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