ОДК предоставит гранты инноваторам Новосибирска

АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) и Миннауки Новосибирской области прорабатывают инициативу по созданию конкурса грантовой поддержки инновационных проектов, которые реализуются в новосибирском регионе. Об этом руководитель департамента инновационного развития АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» Евгений Павлов сообщил на пленарном заседании форума «Золотая долина».

— В 2025 году мы планируем этот конкурс запустить. В нем смогут принять участие различные субъекты и получить финансирование на реализацию инновационных проектов для создания импортозамещающих продуктов для удовлетворения потребности ОДК, — отметил Павлов.

По его словам, корпорация ведет работу в целом ряде направлений, связанных с авиационными поршневыми двигателями, микротурбинами, промышленными газотурбинными установками большой мощности, гибридными силовыми установками и т.д. В настоящий момент ОДК, с точки зрения инноваций, сотрудничает с тремя новосибирскими компаниями.

АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании двигателей для боевой и гражданской авиации, космических программ, военно-морского и гражданского флота, топливно-энергетического комплекса.

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