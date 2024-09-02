Новосибирский авиационный завод передал на фронт партию бомбардировщиков Су-34

Новосибирский авиационный завод (Входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию», госкорпорации Ростех. — Ред.) изготовил и передал ВКС России очередную партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года и прошли комплекс наземных и летных испытаний, сообщила пресс-служба Ростеха.

— Мы постоянно совершенствуем производственные процессы на наших заводах, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска и увеличение объемов производства. Это большая нагрузка, которая требует полной отдачи от коллектива. И Новосибирский завод в контуре Корпорации — один из лидеров по темпам выпуска самолетов, — отметил генеральный директор ОАК, вице-президент Союзмаш России Юрий Слюсарь.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом противодействии противника, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Бомбардировщик оснащен неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения. Кроме того, Су-34 способен выполнять задачи воздушной разведки.

Напомним, первую партию бомбардировщиков 2024 года Новосибирский авиационный завод отправил на фронт в апреле, вторую — в июне.

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