Реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в регионах СФО обсудили на совещании

В ходе совещания, возглавляемого зампредом Вадимом Головко, было рассмотрено исполнение национального проекта «Здравоохранение» в Сибирском федеральном округе. Вадим Головко отметил, что полномочный представитель президента уделяет особое внимание реализации национальных инициатив в сибирских регионах. За время реализации проекта округом были достигнуты значительные улучшения, что замечают жители. С момента начала нацпроекта «Здравоохранение» в регионе построено свыше 220 и отремонтировано 370 зданий медицинских учреждений, приобретено четыре тысячи единиц медицинского оборудования и более 860 автомобилей для санитарного транспорта. Кроме того, установлено почти 400 быстро возводимых модульных конструкций для ФАПов и врачебных амбулаторий.

По словам Вадима Головко, здравоохранение оказывает непосредственное влияние на уровень жизни населения, и жители ожидают, что строительство новых медицинских объектов будет выполнено на высоком уровне, а современное оборудование будет эффективно использоваться. В этом году завершается пятилетний цикл работающих нацпроектов. Важно завершить все запланированные мероприятия в срок, без сдвигов.

Выявлено, что в некоторых субъектах Федерации округа имеются незавершённые проекты по строительству, модернизации и капремонту ряда медучреждений. Участники встречи отметили несколько ключевых проблем, приводящих к задержкам: порой не учитывается правовой статус земельных участков, допускаются ошибки в проектной документации, а выигрывают тендеры ненадёжные подрядчики. В большинстве случаев контроль со стороны властей за выполнением обязательств подрядчиками оказывается недостаточным.

Заместитель полномочного представителя отметил, что важно осуществлять строгий ежедневный контроль на каждом объекте, который включает в себя национальный проект. Это требует совместных усилий органов власти в сферах здравоохранения и строительства, а также территориальных подразделений Росздравнадзора.

Необходимо также опираться на полученный опыт, улучшать методы выбора проектировщиков и подрядчиков, а также использовать проектно-сметную документацию ранее реализованных или типовых проектов. Следует увеличить охват населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами, а также активно задействовать мобильные медицинские комплексы для проведения таких мероприятий в сельских районах. Ключевой задачей остаётся заключение всех контрактов на 2025 год до конца текущего года.