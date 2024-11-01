Проблемы с отоплением в домах новосибирцев сохранятся еще несколько лет

Сложная ситуация с отоплением в Новосибирске сохранится несколько лет. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в прямом эфире программы на ОТС.

По его словам, трубы теплосетей должны меняться каждые 20 лет. При этом, ежегодно должно меняться около 5% труб от общего объема. В последнее десятилетие в Новосибирске менялось не более 1 %. Объем ремонта постепенно увеличивается и в 2024 году коммунальщикам удалось заменить порядка 3% труб (75 км).

— Сегодня зачастую меняются трубы, которым далеко за 20 лет, трубы 50−60-летней давности. То есть фактически те сети, которые были уложены в прошлом веке. Еще до строительства новых микрорайонов. Из-за такого большого недоремонта аварийность росла — рассказал глава региона.

Он добавил, что увеличить ремонт и замену труб ресурсоснабжающие компании не могут из-за нехватки работников.

В региональном парламенте депутаты периодически поднимают вопрос о национализации энергосистемы города. После коммунальной аварии, которая накануне оставила без тепла и горячей воды более 600 объектов в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска, этот вопрос на октябрьской сессии поднял депутат регионального парламента от КПРФ Роман Яковлев.

Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Вадим Агеенко поддержал коллегу и предложил на следующей сессии заслушать руководителя министерства ЖКХ Новосибирской области с докладом о готовности региона к отопительному сезону 2024-2025 годов и после этого делать какие-то выводы. В итоге сессия поддержала предложение Агеенко.

Масштабные аварии на тепловых сетях в январе 2024 года также послужили поводом для обсуждения вопроса о национализации. Тогда вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции Справедливая Россия-За правду в областном парламенте Анатолий Кубанов предложил национализировать энергосистему региона и всей страны.

До этого в декабре 2023 года на комитете по ЖКХ регионального парламента депутат Вячеслав Илюхин предлагал обратиться к Михаилу Мишустину с просьбой вернуть Новосибирску 20 млрд рублей, которые Генпрокуратура взыскала с бывшего собственника ОАО «Новосибирскэнерго» (Сейчас «Сибэко». — Ред.) Михаила Абызова. В январе аналогичное предложение выдвинул коллега Кубанова по партии Александр Аксененко.

Ранее редакция рассказывала, что коллективные иски к работодателям и услугам ЖКХ будут принимать через спецпортал. Законодатели также намерены сократить минимальное количество участников иска до десяти человек.