Одностороннее движение вводится с 17 февраля на нескольких улицах Новосибирска

На нескольких улицах Новосибирска вводится одностороннее движение транспорта. Изменение схемы каснется Центрального района города.
— С 17 февраля движение в одну сторону начнется по улице Октябрьской на участке от Красного проспекта до Советской. Такие же изменения будут на участке от улицы Советской до Красного проспекта по Коммунистической, — сообщили в мэрии Новосибирска.
В городской администрации попросили водителей быть внимательными при проезде по указанным участкам и обращать внимание на установленные дорожные знаки.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют соединить Тульской магистралью улицы Ватутина и Станиславского. Согласно проекту опубликованному на сайте мэрии, план реализуют к 2023 году.
Фото: freepik.com-freepik
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