Эксперты составили рейтинг самых популярных паролей

Согласно исследованию, проведенному сервисом DLBI, специализирующимся на мониторинге утечек данных и даркнете, первые в нашей стране в топ-10 самых популярных паролей вошли комбинации «12345zz» и «подружка».

Кроме того, в рейтинг попали пароли: «123456», «123456789» и «1000000». К сожалению, использование коротких и простых паролей до сих пор довольно часто встречается у пользователей, несмотря на то, что специалисты неоднократно предупреждали, что развитие квантовых технологий позволяет взламывать пароли менее чем за минуту, особенно если они состоят только из строчных букв или цифр.

Между тем, в рейтинг также добавились кириллические комбинации символов, типа «йцукен» и «пароль».

Уязвимости сервисов, где хранятся личные данные пользователей, также способствует использование одних и тех же паролей, что неизбежно ставит под угрозу их безопасность. Украденные таким образом сведения впоследствии могут использоваться для социальной инженерии или создания фейковых видео.

Для обеспечения безопасности себя и своих аккаунтов специалисты рекомендуют использовать уникальные и сложные пароли, состоящие из комбинации символов, цифр и прописных букв. Немаловажно при этом постоянно менять пароли и использовать двухфакторную аутентификацию.

Ранее редакция сообщала, что кубанские разработчики создали программу для определения мошенников в мессенджерах.