Новосибирские стритрейсеры предпочитают Ford Mustang

Эксперты Авито Авто проанализировали рынок подержанных спортивных автомобилей Новосибирской области в I квартале 2021 года и составили топ наиболее популярных моделей. По данным сервиса, по итогам первых трех месяцев года самой востребованной на вторичном авторынке моделью в этом сегменте стал Ford Mustang. На долю этой модели пришлось 13,2% от всех продаж спорткаров в I квартале. Средняя цена — 2 931 000 рублей. Доля модели от общего количества продаж автомобилей класса «S» на вторичном авторынке Новосибирской области составляет 13,2%.

На втором месте Chevrolet Corvette со средней стоимостью на вторичном рынке 5 947 000 рублей. Доля этой модели от общего количества продаж спортивных автомобилей на вторичном авторынке Новосибирской области составила 10,5%.

В топ-3 также вошли Honda Prelude, Mazda RX-8, Mercedes-Benz CL-класс, Toyota Cynos и Toyota GT86 (доля в продажах по 7,9%).

В исследовании Авито Авто принимали участие автомобили класса «S», к которым согласно европейской системе классификации относятся суперкары или спорткупе.

В I квартале 2021 года доля продаж спортивных автомобилей составила 0,40% от всех сделок на вторичном авторынке Новосибирской области. Средняя цена подержанного спорткара на вторичном авторынке Новосибирской области в этот период равнялась 950 000 рублей, что на 216,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Цена автомобиля в указанном сегменте на 137,5% выше, чем в средняя цена автомобиля на вторичном рынке Новосибирской области.