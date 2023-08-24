День траура объявлен в офисе ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

Вагнеровцы организовали стихийный мемориал в память о погибших товарищах. Об этом сообщил Дмитрий Болотский, представитель организации «Силовое единство Сибири».

У стены здания сейчас стоят портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, а также красные гвоздики со свечами.

К мемориалу периодически подходят люди в камуфляже и просто неравнодушные сибиряки.

— У нас сегодня день траура. Никаких массовых мероприятий и митингов не планируется, — сказал журналистам Дмитрий Болотский.

Напомним, в среду вечером 23 августа под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого, согласно списку пассажиров, находился Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Список 10 погибших озвучили в Росавиации.

Ранее редакция сообщала о том, что комбат «Веги» Панферов прокомментировал гибель Пригожина.