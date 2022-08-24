Сведения о доходах и имуществе депутата снова стали поводом для лишения мандата

Решением сессии совета депутатов Колыванского района депутат Алексей Астафьев (КПРФ) лишен мандата досрочно. Как следует из видео с сессии с докладом представителя антикоррупционной комиссии, размещенного в сообществе «Типичная Колывань», депутат якобы не предоставил данные о доходах и имуществе как по себе, так по своей супруге. Об этом же сообщается и в материалах по итогам прокурорской проверки. Сумма его дохода, озвученная на сессии — более 60 млн рублей.

— Данным лицом, его супругой и несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги за три последних года, предшествующих отчетному периоду, — сообщается в документе за подписью прокурора района Алексея Феоктистова.

Адресат письма районного прокурора в документе, размещенном в указанном сообществе, замазан, однако Алексей Астафьев сообщил в комментарии редакции о ком, по его мнению, идет речь.

— Местный деятель Илья Парчайкин, — говорит Астафьев. — Ранее привлекался к ответственности. В свое время он проиграл выборы в один из поселковых советов, возможно, с тех пор затаил обиду.

Алексей Астафьев подтвердил редакции, что именно Илья Парчайкин годом ранее фигурировал в скандальном уголовном деле о подлоге и мошенничестве.

Что касается денежных средств, ставших поводом для рассмотрения на сессии, то, как поясняет Астафьев, речь идет не о доходе, а об оборотных средствах. Как пишет КП-Новосибирск, со ссылкой на экс-депутата, речь идет о вложениях в криптовалюту.

— Эти средства проходили по моим счетам, но вывести деньги в доход себе у меня не получилось, — рассказал Астафьев. — В феврале 2022 года владельцы биржи BTC Alfa заблокировали всем россиянам доступ к аккаунтам. Оказалось, что разработчики и офис находятся на Украине, теперь вывести свои сбережения никак нельзя.

При этом собеседник Infopro54 сомневается, что упомянутый им Илья Парчайкин действовал по собственной инициативе. Алексей Астафьев напомнил, что представлял в райсовете оппозицию — возглавлял фракцию КПРФ. Будучи лидером коммунистов Колыванского района он неоднократно конфликтовал с районной исполнительной властью. В частности, в прошлом году он заявлял, что подозревает районную власть в заказе поджога своего имущества незадолго до выборов. Как сообщал Астафьев, незадолго до поджога ему поступали звонки от сотрудника правоохранительных органов и главы района Евгения Артюхова, возглавляющего местных единороссов, с намеками на «возможные неприятности».

Ранее редакция сообщала, как по похожей схеме, якобы из-за нарушений (из-за скрытых семьей банковских счетов) был досрочно лишен мандата депутат Новосибирского райсовета от КПРФ Андрей Юрченко.

В аналогичной ситуации оказывался и оппозиционный депутат Барабинского горсовета Константин Терещенко, супруга которого не задекларировала недорогой подарок, полученный для ребенка, что и послужило официальным поводом для досрочного прекращения депутатских полномочий. Позже суд вынес решение о пользу депутата, однако он к тому моменту уже переизбрался на новый срок.