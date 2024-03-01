Лунный календарь комнатного цветовода на март 2024

Начало весны – самое подходящее время, чтобы приступить к активным действиям, связанным с уходом за комнатными растениями. Их можно пересаживать, черенковать и подкармливать.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю

Благоприятными дни для пересадки и посадки домашних цветов считаются 1, 2, 5 или 6 марта. После Луна вступает в неблагоприятную фазу для посадочных работ до 12 числа. Продолжить пересадочные работы можно смело 13, 14, 18, 19, 26, 30, 31 марта.

В начале весны уже вовсю можно приступить к черенкованию комнатных растений, а также проводить не только косметические стрижки, но и формирующие, которые считаются более радикальными и необходимы в целом для оздоровления растений и придания им более живописного вида. Осмотрите вашу коллекцию и у тех, кто в этом нуждается обрежьте сухие веточки. Для обрезки и черенкования по Лунному календарю благоприятные дни 1, с 12 по 23 марта.

Если при осмотре вы заметили вредителей, рекомендуем проводить обработку независимо от фаз луны. В таких случаях помощь зеленому питомцу необходимо оказать незамедлительно. Однако, если вы практикуете профилактические обработки коллекции от вредителей и болезней, то оптимальные для этого дни: 3, 4, 5, 6, 13-19, 30 и 31 марта.

Немаловажно весной начинать подкармливать комнатные растения. Благоприятные для подкормок дни: 1-6, 9 и 26-31 марта. При этом следует помнить, что, если вы только пересадили комнатное растение, то в течение двух месяцев после пересадки подкармливать его не стоит, так как в свежей почве еще достаточно питательных веществ.

7, 8, 10, 25 марта позвольте комнатным отдохнуть. Эти дни не подходят для мероприятий по уходу. Но, если в этот период растения нуждаются в поливе или обработке от вредителей, не пренебрегайте и окажите необходимую им помощь.

Ранее редакция сообщала, когда наступит ретроградный Меркурий в 2024 году.