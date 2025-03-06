Ограничение движения фур по дорогам Новосибирской области вводится с 10 апреля

В Новосибирской области вводится на дорогах регионального и межмуниципального значения временное ограничение для большегрузов. Оно будет действовать с 10 апреля по 9 мая 2025 года.

В этот период запрещается проезд по дорогам транспортных средств с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения. Для автомобилей, которые занимаются перевозкой продуктов питания, лекарств и других социально значимых грузов будет сделано исключение.

— Для организации максимально удобных путей передвижения большегрузов будут организованы междугородние «транзитные коридоры», на которых ограничения действовать не будут: это участки км 14+108 – км 15+800 автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар» и км 17+303 – км 17+603 автодороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо), — говорится в сообщении ТУАД Новосибирской области.

С 15 июня в регионе начнут действовать летние ограничения для большегрузного транспорта, если дневная температура воздуха будет выше 32 градусов. Ограничения будут действовать до 31 августа 2025 года. В эти дни с 22:00 до 10:00 проезд по дорогам будет разрешён только для транспорта с допустимыми осевыми нагрузками.

Стоит отметить, что перевозчики просят отменить весеннее ограничение движения фур в Новосибирске. По мнению компаний, это может привести к росту тарифов и цен для потребителей.

Ранее редакция сообщала о том, что штрафы для новосибирских дальнобойщиков вырастут в четыре раза. За уклонение от расчета за проезд по платным дорогам оштрафуют на 20 000 рублей.