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Штрафы для новосибирских дальнобойщиков вырастут в четыре раза

  • 15/02/2025, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Госдума вчетверо повысит штрафы для дальнобойщиков
За уклонение от расчета за проезд по платным дорогам оштрафуют на 20 000 рублей

Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект, который увеличивает штраф за неуплату проезда по платным дорогам для грузовых автомобилей, подпадающих под систему «Платон». Размер штрафа вырастет в четыре раза — с 5 000 до 20 000 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке говорится, что некоторые перевозчики предпочитают платить штраф, а не вносить оплату за пройденные километры. Например, в 2023 году, когда тариф составлял 3,05 рубля за километр, количество нарушений увеличилось на 64%. Из-за этого федеральный бюджет ежегодно недополучает миллиарды рублей.

Напомним, с 1 февраля 2025 года тариф системы «Платон» был повышен на 9,5%. Он увеличился с 3,05 до 3,34 рубля за километр.

По мнению Вячеслава Трунаева, президента Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП), увеличение штрафов не поможет повысить сборы в систему «Платон». Причина в том, что контроль за оплатой проезда в этой системе недостаточно эффективен. По его словам, недобросовестные перевозчики постоянно находят новые способы избежать оплаты. В стране почти открыто продаются устройства, которые делают автомобили «невидимыми» для системы «Платон».

При этом добросовестные перевозчики чувствуют себя обманутыми из-за системы «Платон». Расходы, которые она налагает, ставят их в невыгодное положение по сравнению с теми, кто уклоняется от уплаты. Из-за «Платона» они лишаются средств, которые могли бы направить на обновление автопарка, что особенно важно в условиях, когда автомобильный парк в стране стремительно стареет.

— Осенью «Платону» исполнится десять лет. Оправдывая создание системы, правительство объясняло, что «Платон» поможет улучшить состояние федеральных дорог. И что — федеральные трассы кардинально изменились в лучшую сторону?  Система «Платон» не доказала своей эффективности, а стала лишь дополнительным «налогом» на грузоперевозчиков. Транспортные компании теперь подвергаются фактически тройному налогообложению. Деньги на строительство и содержание дорог с них взимают через транспортный налог, акциз на ГСМ и через взносы в систему «Платон». Наше мнение за эти годы не изменилось — система «Платон» должна быть отменена, — подчеркивает эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничение на движение фур в дневное время могут ввести в Новосибирске. 

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : штрафы Платон Дальнобойщики


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