Клуб Директоров провел заседание на тему: «Как сформировать надежную команду»

Первыми выступили Майя Высотина (директор образовательного центра «PROschool» от 2ГИС) и Дарья Ельсукова (директор по персоналу частной школы «PROschool»). Они рассказали об особенностях учебных и бизнес-процессов школы, а также о команде.

Для формирования эффективной и надежной команды важны:

отбор сотрудников, разделяющих общие ценности;

благоприятная рабочая атмосфера;

открытость в общении, взаимная поддержка и честность;

личные контакты руководства с каждым членом команды;

возможности для профессионального развития и творчества.

Команда школы придерживается миссии: «Подготовить детей к динамично меняющемуся миру». Поэтому коллектив должен быть адаптивным, рефлексивным, способным анализировать, прогнозировать и решать нестандартные задачи.

Борис Шеплев (доктор медицинских наук, основатель сети стоматологических клиник «Дентал-Сервис», ректор и основатель Новосибирского Медико-Стоматологического института «ДЕНТМАСТЕР») восхитил слушателей своим рассказом о большой команде, чувством юмора и способностью предвидеть в бизнесе. Он поделился секретами привлечения кандидатов и достижения минимальной текучести кадров:

достойная оплата;

баланс между работой и личной жизнью;

возможности для развития;

здоровая рабочая среда (эргономика и психологический климат);

формирование полезных привычек для достижения общих целей.

Опираясь на обширный опыт и множество экспериментов в своей компании, Александр Быков, основатель компании «Бизнес-Партнер», эксперт по построению эффективных отделов продаж, представил свой взгляд на формирование команд. Он подчеркнул критическую роль системы управления, отметив, что ее отсутствие может привести к быстрому распаду коллектива. В качестве ключевых этапов построения успешной команды Быков выделил несколько моментов.

Во-первых, грамотный подбор персонала, представляющий собой своего рода «продажу» вакансии, где акцент делается на соответствие ценностям компании и будущие результаты работы. Во-вторых, особое внимание следует уделить управлению удаленными командами, требующему специально разработанной системы. В-третьих, необходимо соблюдать этические нормы в работе с коллективом и внутри него.

Обсуждение получилось оживленным и полезным, с множеством реальных примеров и практических кейсов. Спикеры и руководители обменивались опытом в решении командных задач. В завершение мероприятия состоялся традиционный розыгрыш призов от партнеров Клуба Директоров, в котором все участники получили подарки.