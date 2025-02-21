Перевозчики просят отменить весеннее ограничение движения фур в Новосибирске

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» направила письмо президенту России Владимиру Путину и в Госдуму с просьбой отменить в 2025 году ежегодное ограничение движения тяжелых грузовиков по региональным и муниципальным трассам. Об этом сообщили «Известия». Участники рынка предупреждают: если этого не сделать, то многим представителям отрасли грозит разорение. Кроме того, могут вырасти цены на продукты и другие потребительские товары.

Руководитель комитета по транспорту и логистике НОО «ОПОРА России» Дмитрий Колодаев сообщил Infopro54, что для Новосибирска эта тема также крайне актуальна. По его словам, на днях она обсуждалась на экстренном заседании комитета, по итогам которого было сформировано обращение к мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву. В ближайшее время его направят главе города.

— Сейчас в Новосибирске действуют ограничения на движение грузового транспорта. Они включают в себя закрытие большинства улиц знаком «3.4» («Движение грузовых автомобилей запрещено»). При этом большегрузы играют основную роль в обеспечении предприятий города товарами народного потребления, они перевозят строительные материалы, вывозят с улиц города снег и мусор. Знак «3.4» не запрещает движение грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной массой не более 26 тонн. Но мы понимаем, что чаще всего груз перевозится в большегрузном прицепном транспорте, в том числе используя крупнотоннажные контейнеры, — говорит собеседник редакции. — И так или иначе, осуществляя либо доставку, либо вывоз отгружаемого товара с предприятия, перевозчик будет нарушать требования знака «3.4».

По его словам, весенние ограничения приводят к тому, что за нарушение правил проезда с каждой камеры на машину приходит штраф в размере 10 тысяч рублей.

— Это не облегчает жизнь перевозчикам, грузовладельцам и компаниям, которые заказывают этот транспорт. Такие штрафы приведут к росту себестоимости перевозок, а значит, к повышению тарифов, которые будут закладываться в цены для конечных потребителей, — предупредил Дмитрий Колодаев.

Вячеслав Трунаев, президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП), напомнил редакции Infopro54 о том, что на федеральных трассах весенние ограничения уже давно не вводятся. Что касается региональных и муниципальных, то в каждом субъекте федерации устанавливается перечень грузов, на которые такие ограничения не распространяются. Как правило, это продукты питания, лекарства, ГСМ. То есть сложности испытывают в основном те, кто перевозит товары народного потребления, отделочные и строительные материалы.

— Несколько лет назад в Новосибирской области весенние ограничения затрудняли движение транзитному транспорту. Чтобы попасть, например, с федеральной трассы «Иртыш» на федеральную трассу «Чуйский тракт», надо обязательно проехать через Новосибирск, где на муниципальных дорогах есть временные ограничения. Но правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска пошли навстречу перевозчикам и 6 лет назад организовали транспортный коридор, где весенние ограничения не действуют. В результате у перевозчиков есть возможность доставлять грузы по графику, точно в срок, не рискуя получить штрафы, — говорит Вячеслав Трунаев.

При этом собеседник редакции отмечает, что Новосибирск — очень большой по площади город, одного транспортного коридора для него мало.

— Надеемся, что со временем власти создадут и второй транспортный коридор, — добавил президент СААП.

По его словам, пока с этим предложением ассоциация к представителям власти не обращалась.

Напомним, депутаты регионального парламента Новосибирской области предложили ввести ограничения для движения фур на дорогах Новосибирска в дневное время. В управлении МВД по Новосибирску уже подготовили предложения об ограничениях, которые будут вынесены на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения в первом квартале 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что незаконные парковки фур на Хилокской возьмут под особый контроль. За автомобилями будут следить передвижные комплексы фиксации.