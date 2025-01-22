Ограничение движения вводится на нескольких дорогах Новосибирской области

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) ввело временные ограничения на движение пассажирского и грузового транспорта по всей Ордынской трассе.

Ограничения были введены из-за плохой видимости, которая в условиях снежной метели составляет всего 50 метров. Ограничения действуют на участке дороги К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» (в пределах Российской Федерации), который охватывает отрезок от 14-го до 431-го километра. Они будут действовать 22 января с 9:00 до 12:00.

Также по трассе Иртыш тоже введены подобные меры. С 10 часов утра и ориентировочно до 15 часов будет ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также негабаритных и тяжеловесных грузовых автомобилей по федеральной автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» на территории Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что оцифровать все дороги решили в Новосибирской области. Проект планируется запустить в 2026 году.