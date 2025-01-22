Мораторий на повышение пени за вывоз мусора ввели в Новосибирске

В Новосибирске АО «САХ» ввело мораторий на двукратное увеличение пени за просроченные платежи на вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора 22 января.

С 1 января пеня выросла с 9,5% до 21%. Это произошло из-за повышения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Однако АО «САХ», как региональный оператор, приняло решение не пересчитывать пени для потребителей, если они погасят задолженность до 31 января.

— Бывают разные обстоятельства в жизни, мы хотим поддержать своих потребителей, которые оказались не готовы к ужесточению правил, — сообщила Галина Бузмакова, замдиректора АО «САХ».

Напомним, в начале октября 2024 года на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска директор муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» Александр Юнжаков сообщал, что за первые восемь месяцев 2024 года его организация вывезла около 7,1 миллиона кубометров твёрдых коммунальных отходов (ТКО). При этом потребителям были выставлены счета на 5,8 миллиона кубометров, а оплата поступила за 5,5 миллиона кубометров.

— То есть 1,6 млн кубометров мы вывезли за свой счет. Недополученные доходы компании составили 653 млн рублей, констатировал Юнжаков. — Из них из Новосибирска за счет «САХ» вывезены 1,1 млн тонн ТКО, что обошлось компании в 463 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что более 300 килограммов мусора в год производит каждый новосибирец. Самым мусорным регионом в Сибири стала Омская область.