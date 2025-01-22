Срок приема документов на проектирование метро в Новосибирск снова продлили

Мэрия Новосибирска, которая является заказчиком тендера по выбору подрядчика на проектирование Дзержинской линии метрополитена, второй раз сдвинула срок окончания подачи заявок.

Первоначально документы от потенциальных участников конкурса принимались до 14 января, потом до 21. Сейчас срок завершения приема сдвинут на 3 февраля.

Напомним, конкурс по разработке проектной документации участка продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена «Строительство левого перегонного тоннеля станция «Золотая Нива» — станция «Берёзовая роща» объявили 29 декабря, в последний рабочий день 2024 года.

Ориентировочная протяженность проектируемого участка — 528 метров. Перегонный тоннель соединит станции «Золотая Нива» и «Березовая роща».

На разработку проектной документации выделено 133,6 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска.

В 2022 году комплекс работ по достройке Дзержинской линии с депо, выносами коммуникаций и другими работами оценивался в 26,7 млрд рублей.

Ранее в муниципалитете сообщали, что документация для конкурса проработана достаточно глубоко. Кроме того, специалисты муниципалитета изучали компетенции проектировщиков в Москве и Санкт-Петербурга, встречались с китайскими партнерами, с экспертами из «Минскметропроекта».