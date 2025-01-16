Оцифровать все дороги решили в Новосибирской области

По заказу регионального территориального управления автомобильных дорог сотрудники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ приступили к разработке программного обеспечения для создания цифровых моделей автомобильных дорог. На реализацию проекта планируется потратить чуть более года. Об этом рассказали в пресс-службе НГТУ.

Новая программа позволит выполнить паспортизацию дорог, а также решить многочисленные задачи по развитию автомобильной транспортной инфраструктуры Новосибирской области. Помимо этого, цифровая модель поможет определять все дефекты проезжей части, учитывая все неровности, остановки, дорожные знаки и другое.

— Автомобиль с установленным оборудованием для лазерного сканирования движется по дорогам и по результатам измерений формирует облако точек с привязкой к спутниковым координатам. После этого программа автоматизированного определения геометрических параметров автомобильных дорог создаст цифровую модель и базу данных состояния дорог, — объяснил принцип действия доцент кафедры теоретической и прикладной информатики кандидат технических наук Виталий Карманов.

Реализация проекта пройдет в два этапа. Первоначально инженеры разработают математические методы, алгоритмы и программу для определения геометрических параметров автодорог. На следующем этапе программа сможет определять дефекты дорожного полотна на стадии обработки информации после сканирования дорог. Запустить проект планируется в 2026 году.

Предыдущая попытка создать цифровой двойник автодорог анонсировалась в Новосибирской области в 2021 году.

Напомним, по данным исследовательского агентства «ПромРейтинг», Новосибирская область в 2024 году вошла в рейтинг аутсайдеров на пути приведения дорог в регионе к действующим нормативам, констатировали в агентстве. Область оказалась на 6 месте: рост доли не соответствующих нормативам автодорог составил 263,7%. В Томской области рост доли составил 174,4%. В списке аутсайдеров регион оказался на 9 месте.

В ноябре 2023 года Контрольная-счетная палата Новосибирской области выявила, что число дорог, которые соответствуют нормативам, в регионе составляет 29,3%, а не 44,97% по официальной статистике. Об этом на комитете по транспорту регионального парламента сообщал аудитор Василий Круковский. Заместитель главы регионального Минтранса Игорь Миллер заявил, что расхождение данных КСП и официальной статистики связано с разными подходами к оценке ненормативного состояния.

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