Ограничения на снятие наличной иностранной валюты в Новосибирске продлены до марта 2025 года

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года. Лимит на снятие сохраняется в размере 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета.

Отмечается, что средства, которые граждане разместили после 9 марта 2022 года выдаются по курсу банка на дату выдачи. Валютные переводы без открытия счета, а также через электронные кошельки выдаются в рублях.

Кроме того, для банков продлен запрет на взимание комиссии при выдаче валюты со вкладов и счетов граждан, он продлится также 6 месяцев.

В Центробанке добавили, что юридические лица-резиденты до 9 марта 2025 года могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства Российской Федерации.

— Юридическим лицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2025 года не производится, по другим валютам ограничений нет, — пояснили в Банке России.

Напомним, ограничение в виде лимита на снятие иностранной валюты сохраняется с 9 марта 2022 года. Его ввели после санкций ЕС и США на ввоз на территорию РФ наличных долларов и евро. Центробанк запретил снятие с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов США. Ограничения продлялись каждые полгода.

Осенью 2022 года Банк России разработал документ, который регламентирует порядок установки официального курса иностранных валют по отношению к рублю. Он определяется на основе сделок, «представленных в Банк России в составе отчетности кредитных организаций» либо полученных «в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов». По данным пресс-службы Банка России, сейчас компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются сохранными. По ним сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный регулятором.

С 12 июня под санкции США попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Как сразу заявили федеральные эксперты, сделки с долларом и евро теперь могут уйти на внебиржевой рынок.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы вложили в банки более 771 млрд рублей. За год сумма накоплений выросла на 160 млрд рублей.