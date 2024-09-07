Праздник урожая состоится в зоопарке Новосибирска

В воскресенье, 8 сентября, в Новосибирском зоопарке состоится праздник урожая.
Последние несколько месяцев зоопарк принимал урожай, выращенный жителями нашего города и области.
– Мы хотим поблагодарить всех неравнодушных людей, которые принесли свои фрукты и овощи для наших любимых животных, – отмечается в сообщении Новосибирского зоопарка.
В 12:00 на главной аллее зоопарка посетители смогут:
Ранее редакция сообщала о том, что бельчата признали маму в жительнице Новосибирска.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского зоопарка.
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