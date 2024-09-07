Экс-вице-мэр Новосибирска удивилась салонам для собак в городе

Анна Терешкова, экс-вице-мэр Новосибирска, была приятно удивлена, когда впервые посетила салон для собак в городе. Она пришла туда вместе со своими детьми.

— Ничего себе, салоны для собак, даже круче, чем для людей! С другой стороны — мы ответственны за тех, кого приручили, — поделилась она своими впечатлениями в Telegram.

На фотографии можно увидеть уже довольного и подстриженного четвероногого друга экс-чиновницы.

По данным Яндекс.Карт в Новосибирске работает 19 груминг-салонов для питомцев. У всех салонов оценка не ниже 4.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область хочет сэкономить на создании приюта для животных.