Экс-вице-мэр Новосибирска удивилась салонам для собак в городе

Анна Терешкова, экс-вице-мэр Новосибирска, была приятно удивлена, когда впервые посетила салон для собак в городе. Она пришла туда вместе со своими детьми.
— Ничего себе, салоны для собак, даже круче, чем для людей! С другой стороны — мы ответственны за тех, кого приручили, — поделилась она своими впечатлениями в Telegram.
На фотографии можно увидеть уже довольного и подстриженного четвероногого друга экс-чиновницы.
По данным Яндекс.Карт в Новосибирске работает 19 груминг-салонов для питомцев. У всех салонов оценка не ниже 4.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область хочет сэкономить на создании приюта для животных.
Источник фото: Анна Терешкова в Телеграм.
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