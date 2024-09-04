Новосибирцы вложили в банки более 771 млрд рублей

На 1 августа 2024 года жители Новосибирской области накопили на банковских счетах (без учета средств эскроу) более 771 млрд рублей. Это на 160 млрд рублей (26%) больше, чем этот же показатель на 1 августа 2023 года.

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева подчеркнула, что рост накоплений был ожидаем.

— Мы наблюдаем стабильный рост накоплений на счетах населения с августа прошлого года, что неудивительно — за это время ставки по вкладам выросли более, чем в два раза, и сегодня во многих банках превышают 18% годовых, — отметила она.

Эксперт напомнила, что вклад является одним из самых надежных сберегательных инструментов. Кроме того, суммы в пределах 1,4 млн рублей застрахованы государством.

Однако, Марина Асаралиева предупредила новосибирцев о мошенниках, которые часто представляются сотрудниками финансовых маркетплейсов и предлагают якобы выгодные условия. Она напомнила, что работу таких маркетплейсов контролирует Банк России, а список аккредитованных площадок и адреса их сайтов размещены на официальном сайте регулятора в реестре операторов финансовых платформ.

— Если вас постоянно торопят и убеждают в том, что «выгодное предложение» вот-вот прекратит свое действие — это первый признак того, что вы разговариваете с мошенником, — добавляет эксперт.

Арсенал мошеннических схем постоянно пополняется новыми видами. По данным Сибирского ГУ Центробанка, в период с апреля по июнь 2024 года российские банки зафиксировали почти 257 тыс. мошеннических операций. Аферисты используют push-уведомления или СМС в приложениях некоторых банков, рассылают фишинговые письма о доступе в личный кабинет на Госуслугах, представляются сотрудниками Госархива и многое другое.

Ранее редакция сообщала, что почти в 4 раза выросло количество фактов неправомерного доступа к Госуслугам в Новосибирске. Мошенники получают кредиты из личного кабинета граждан.