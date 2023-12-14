Около 10 тысяч елей, пихт и сосен заготовят к Новому году в Новосибирской области

В Новосибирской области планируют заготовить порядка 10 тысяч елей, пихт и сосен к Новому году. Сезон заготовки продлится до 31 декабря. Об этом сообщает правительства Новосибирской области.
― В этом году лесохозяйственные предприятия ведут заготовку новогодних деревьев в 14 лесничествах. В лесостепной зоне, приобских лесах и ленточных борах области заготавливают сосну и ель, а в присалаирских лесных массивах региона ― пихту, ― говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент действуют 30 мобильных групп совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Отдельно правительство подчеркнуло, что самостоятельная рубка деревьев для новогодних праздников гражданам запрещена. Например, 27 ноября удалось задержать граждан, которые занимались вырубкой сосен. Они дали признательные показания.
Ранее редакция сообщала о том, что как менялся главный новогодний символ за последние 120 лет в Новосибирске.
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