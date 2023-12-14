Первая очередь кампуса мирового уровня НГУ готова на 70 процентов

Строительная готовность объектов первой очереди кампуса мирового уровня НГУ достигла 70%. В первую очередь входит учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ, а также два комплекса общежитий на 690 мест. Об этом сообщает пресс-служба университета.
— Ведутся внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, работы по монтажу металлоконструкций и фасадов. В одном из зданий комплекса общежитий уже начата поставка и расстановке мебели, — говорится в сообщении.
Отмечается, что не смотря на сильные морозы, строительство кампуса ведется строго по графику, а объекты второй очереди возводятся даже с некоторым опережением.
Кампус мирового уровня НГУ — один из приоритетных проектов развития Новосибирской области. Он одобрен председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и поддерживается Министерством высшего образования и науки РФ. Строительство профинансировано из средств Федеральной адресной инвестиционной программы, а также за счет благотворительных средств. Общая стоимость строительства более 11 млрд рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что около строящегося нового кампуса НГУ началось благоустройство.
Фото предоставлено пресс-службой НГУ
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