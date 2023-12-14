Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции – «Прямой линии» заявил, что в настоящее время во второй волне мобилизации нет необходимости, так как к концу этого года в войска будет набрано достаточное количество добровольцев.

Глава государства напомнил, что в рамках частичной мобилизации в войска было призвано 300 тысяч человек.

— Отлично воюют ребята, просто отлично, — отметил он. —14 героев Российской Федерации, я уж не говорю про другие медали и ордена.

По сведениям президента, в настоящее время 244 тысячи мобилизованных находятся непосредственно в зоне проведения СВО. 41 тысяча — уже уволены из ВС по здоровью или по достижению предельного возраста.

Путин уточнил, что к концу этого года контрактников-добровольцев планировали набрать в количестве 412 тысяч. Таким образом в войска было набрано 486 тысяч контрактников.

Поэтому «на сегодняшний день никакой необходимости в проведении мобилизации нет, отметил президент.