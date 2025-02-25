Двое новосибирцев украли 3,5 миллиона рублей у сервиса такси

Двое жителей Новосибирска подозреваются в хищении средств у интернет-сервиса такси. Их противоправную деятельность удалось пресечь благодаря сотрудникам УБК ГУ МВД России по Новосибирской области. Как рассказал источник Infopro54, речь идет об агрегаторе Яндекс-такси.

— Предварительно установлено, что в период с января 2023 по ноябрь 2024 года злоумышленники с помощью специального интернет-приложения смогли обойти систему защиты агрегатора такси. В одном из мессенджеров они покупали данные водительских удостоверений третьих лиц и вносили их в базу. Подобным образом было зарегистрировано более 50 аккаунтов, — говорится в сообщении Ирины Волк, официального представителя МВД России.

Затем участники схемы самостоятельно формировали заказы и ставили отметки об их выполнении, подменяя GPS-координаты. Эти данные передавались агрегатору, который выплачивал вознаграждение за количество выполненных поездок. Ущерб от этой деятельности превысил 3,5 миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии провели задержания по месту жительства подозреваемых. В ходе обысков были обнаружены и изъяты 23 смартфона, ноутбуки и сим-карты.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление всех эпизодов и возможных соучастников преступной деятельности.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские таксисты против закона о российской сборке автомобилей. Девяносто процентов водителей ездят на иностранных машинах.