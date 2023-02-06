Около 270 тысяч человек купили билеты по Пушкинской карте в Красноярском крае

Около 270 тыс. человек в 2022 году посетили театры, музеи и кинотеатры в Красноярском крае по Пушкинской карте. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-секретарь регионального Министерства культуры Елизавета Иванова.

— В 2022 году жители Красноярского края в возрасте от 14 до 22 лет приобрели около 270 тыс. билетов по Пушкинской карте. К примеру, в декабре 2022 года 20,5 тыс. человек приобрели в рамках этого проекта билеты онлайн, — сказала Иванова.

По данным министерства, чаще всего молодежь покупала билеты в театры, кинотеатры и музеи. Самыми посещаемыми местами в рамках проекта «Пушкинская карта» стали Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина, театр юного зрителя, музыкальный театр, Ачинский драматический театр, музейный центр «Площадь Мира» и Красноярская краевая филармония. Всего в проект «Пушкинская карта» вошли 159 учреждений культуры региона.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. Молодые люди могут оплачивать картой походы в театры и музеи, на концерты. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.

За время действия программы уже более 7 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оформили «Пушкинскую карту» и приобрели 22,5 млн билетов в театры, музеи, на концерты на сумму почти 12 млрд рублей. На текущий момент к программе подключилось около 9 тысяч организаций культуры по всей России.

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